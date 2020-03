Senator ii propune lui Iohannis sa ceara ajutor din China: Ne așteapta doua saptamani cumplite

Senatorul Cătălin Lucian Iliescu (PMP) consideră că România trebuie să ia măsuri drastice altfel o să fie„prăpăd” cu epidemia de coronavirus și cere Guvernului și Cotroceniului să procedeze ca Italia și să ceară Chinei ajutor.

„Domnule Presedinte KLAUS IOHANIS,

Domnule Prim Ministru Ludovic Orban,

Cereti SPRIJIN Statului CHINEZ

Tot am scris in ultimele 8 zile despre situatia creata de COVID-19 in Romania. UNII au inteles, altii m-au certat, presedintele si guvernantii ne-au luat in deradere. Unul ne trimitea sa schimbam canalul iar altii vorbeau ca panicam populatia, de faptul ca NU trebuie INCHISE SCOLILE doar atunci cand apare PRIMUL CAZ in scoala. Cam astia ne conduc azi tara si au NOROC cat casa cu aceasta epidemie. Altfel erau acasa acum si se uitau la TV cum sa se protejeze pe ei si familia lor. ROMANIA are acum nevoie de un om cu VIZIUNE.

Este abia inceputul. La cum au evoluat COVID-19 in ITALIA, tara mult mai pregatita ca noi, ne asteapta DOUA SAPTAMANI CUMPLITE.

Decat sa vedem in fiecare zi, de luni incolo cate 400 persoane/zi infectate mai bine oprim toate activitatile (altele in afara de cele de interes national, servicii, alimentatie publica), in urmatoarele 14 ZILE. ESTE SINGURA SOLUTIE. Lasam ACASA toata populatia activa si pastram exact acele institutii care ne sunt necesare vietii de zi cu zi. DEGEABA o benzinarie are benzina daca nu mai are cine sa o vanda, personalul fiind in izolare (este un exemplu).DEGEABA un magazin are produse daca nu mai exista personal (alt exemplu). Cea mai mare problema o constituie alimentatia publica. EXISTA un DOMENIU care incepand de maine trebuie SPRIJINIT (FIRMELE DE TRANSPORT SI CURIERAT). Plata serviciilor livrarilor de produse alimentare sa se faca GRATUIT SI FACTURAT catre STAT. Asa se poate comanda strictul necesar fara a se face risipa.

TOT PERSONALUL care munceste in URMATOARELE 14 zile trebuie sa primeasca de la GUVERN din fondul de rezerva, echipament special si salariu special.

PROPUN o strategie astfel incat sa existe o permanenta in toate magazinele iar comertul sa se mute in mare parte on-line.

Nu doresc sa discut de scutiri de taxe si compensatii precum si de alte avantaje. Vorbesc altii. Interesul acum este sa STAM ACASA si sa ne protejam.

COROBORAT cu masurile care se iau in spitale, daca suntem uniti si sprijinim tara prin RESPECTAREA CERINTELOR AFERENTE STARII DE URGENTA vom trece cu bine. ALTFEL VA FI PRAPAD.

UN SFAT pentru GUVERN.

Solicitati guvernului CHINEZ sprijin exact cum a facut ITALIA, medici, masti, aparate de ventilatie artificiala, (ATI). Daca puteti, faceti-o in seara asta. Luni sau marti va fi prea TARZIU.

#statiacasa”, a scris pe Facebook senatorul PMP.

