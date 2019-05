Senator PNL, replica ACIDA, dupa ce Dacian Cioloș l-a atacat pe Klaus Iohannis: demonstreaza multe despre caracter

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a spus despre Klaus Iohannis că este un președinte ”fără soluții”. Senatorul PNL, Daniel Fenechiu, îi dă replica lui Cioloș și îi amintește că deși se reclamă drept un om nou în politică el a fost ministrul susținut de PLN, comisar european cu sprijinul PDL și premier cu girul PSD.

”QUI PRODEST, OMULE NOU?

Sa spui despre omul care te-a investit cu incredere si te-a numit Prim Ministru, “Presedinte fara solutii”, spune mult despre tine...Nu de alta, dar daca, in loc sa initiezi recursul compensatoriu- e adevarat cu 3 zile la luna, nu cu 6 cum l-au finalizat Nicolicea&Co, ai fi dat ordonanta cu alegerea primarilor in doua tururi, cu siguranta Presedintele ar fi avut mult mai multe solutii...

Cand insa, “uiti” ca ai fost ministru politic intr-un guvern al PNL, comisar european desemnat de PDL si sef al unui guvern sustinut si de PSD si te crezi “om nou”, e bine, din cand in cand, sa-ti mai aminteasca cineva ca “amnezia “ nu tine in politica multa vreme...”, scrie Daniel Fenechiu.