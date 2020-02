Senatorii grabesc procedura privind OUG pe alegerile anticipate: 'Este de o gravitate extraordinara'

Ordonanţa de urgenţă privind organizarea alegerilor anticipate va fi dezbătută marţi în comisiile de specialitate, urmând să intre în plenul Senatului, în funcţie de decizia pe care o va lua Comitetul liderilor, a declarat luni preşedintele interimar al Senatului, Titus Corlăţean, după şedinţa Biroului permanent.

"În cazul ordonanţei de urgenţă privind alegerile Camerei Deputaţilor şi Senatului, având în vedere argumentele Consiliului Legislativ, care pentru mine şi pentru noi sunt de o gravitate extraordinară privind neconstituţionalitatea modului în care a fost promovat, adoptat şi transmis mai departe acest act normativ la Parlament, am decis, Biroul permanent a fost de acord, să acordăm un termen foarte scurt, pentru că e nevoie rapid de o dezbatere în comisiile de specialitate, în primul rând Comisia juridică sesizată în fond şi cealaltă comisie la aviz. Termenul este mâine, urmând să vedem conţinutul şi raportul final al Comisiei juridice", a precizat Corlăţean, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă proiectul va figura pe ordinea de zi a şedinţei de plen de miercuri, Corlăţean a spus că acest lucru depinde de Comitetul liderilor.

"Vom vedea, Comitetul liderilor decide în general agenda reuniunilor de plen, săptămâna aceasta, săptămâna viitoare", a arătat Corlăţean.

Potrivit acestuia, ordonanţele de urgenţă ale Guvernului, "multe dintre ele cu aviz negativ" de la Consiliul Legislativ, au fost repartizate la comisiile de specialitate.

"Am terminat şedinţa Biroului permanent al Senatului cu punctele pe care le cunoaşteţi deja. Punctul de interes este legat de faimoasele ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, multe dintre ele cu aviz negativ al Consiliului Legislativ. Am avut o discuţie pe această temă, am repartizat aceste ordonanţe de urgenţă la comisiile de specialitate pentru raport şi aviz, în majoritatea cazurilor am acordat un termen care se finalizează săptămâna viitoare - aviz şi raport - pentru includerea pe ordinea de zi a plenului", a menţionat Corlăţean.

Ordonanţa reduce termenele pentru ca alegerile anticipate să poată avea loc. Termenul stabilit prin acest proiect de OUG este de 50 de zile pentru anunţarea datei alegerilor parlamentare după dizolvarea Parlamentului, iar acest anunţ poate fi făcut în termen de cinci zile de la dizolvarea Parlamentului.