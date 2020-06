Senatorul Adrian Diaconu, fostul politist propus de PSD la sefia CNCD, a votat pentru interzicerea ideologiei de gen in sistemul de educatie

Adrian Nicolae Diaconu, fost sef IPJ Timis, propus de PSD pentru sefia Consiliului National de Combatere a Discriminarii si care a fost achitat, prin prescriere, intr-un dosar de trafic de masini furate a carui ancheta a durat 15 ani, a votat in favoarea unei legi care discrimineaza si care interzice in scoli si in universitati orice referire la identitatea de gen.