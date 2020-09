Senatorul Allen Coliban a caștigat Primaria Brașov

Senatorul USR Allen Coliban l-a devansat cu 3.672 de voturi pe actualul edil, George Scripcaru, care conducea orașul din 2004. George Scripcaru a candidat din partea PNL. Allen Coliban și-a anunțat victoria pe Facebook, în noaptea de duminică spre luni, invitându-și simpatizanții să vină în fața Teatrului Dramatic pentru a sărbători. Allen Coliban a primit […] The post Senatorul Allen Coliban a câștigat Primăria Brașov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.