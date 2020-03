Senatorul care l-a bagat pe Orban in izolare revine cu explicatii: Ciudata cronologie care a dus la expunerea a sute de persoane

Senatorul PNL Vergil Chiţac, singurul parlamentar depistat pozitiv până acum cu coronavirus, cel care a participat luni la o şedinţă alături de miniştri şi conducerea PNL, prezintă o cronologie a evenimentelor în cazul său. Potrivit acestuia, la 19 zile după călătoria în străinate nu avea simptome, ceea ce contrazice chiar ideea de bază a izolării de 14 zile pentru perioada de incubaţie a virusului.

"Cronologie (luni, 9 martie)

1. În jur de ora 14:30, am citit atât informarea primită de la NATO cât și mailul de mai jos, în care mi se explică faptul că delegatul francez cel mai probabil s-a infestat pe data de 23, adică după patru zile de la întâlnirea noastră;

2. Imediat, am luat legătura cu un medic care s-a interesat la Institutul Matei Balș, am explicat situația, și mi-a spus că, având în vedere lipsa simptomelor specifice la 19 zile după summit, pot sta liniștit;

3. După ora 17:00, medicul a revenit cu un telefon si mi-a transmis că, dacă am simptome specifice, să merg la spital, iar dacă nu am, să merg în izolare la domiciliu și dacă situația se agravează să mă adresez medicilor specializați, ceea ce am și făcut. Menționez că de luni seara am rămas la domiciliu.

Acum, este clar că am luat de undeva acest virus. De unde, nu îmi pot explica. Rog frumos presa să informeze corect opinia publică. Nu sunt și nu am fost niciodată un om iresponsabil.

P.S. Transportul la spital este în sarcina exclusivă a serviciilor de ambulanță. Nu am hotărât eu cum să fiu transportat la spital. M-am supus, ca orice cetățean, indicațiilor echipajului", scrie Chiţac pe Facebook.