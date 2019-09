Senatorul Daniel Zamfir anunta ca se va afilia grupului PSD

Daneil Zamfir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat astazi ca este posibil sa se afilieze grupului parlamentar PSD, in conditiile in care grupul din care face parte se desfiinteaza. "Sa discutam si cu afilierea mea la grupul social-democratilor. Dupa cum stiti, in Parlamentul Romaniei exista aceasta procedura, parlamentarii, in momentul cand se desfiinteaza un grup, fie se afiliaza unui grup parlamentar existent, fie raman independenti. Categoric ca a ramane independent pentru mine nu este o solutie, eu vreau sa promovez niste legi care sa fie votate in Parlamentul Romaniei, ca atare, voi lua decizia cea mai favorabila. Probabil ca ma voi afilia grupului PSD, categoric", a precizat Zamfir. Calin Popescu T ...