Senatorul Daniel Zamfir renunța la funcția de lider al grupului, din cauza lui Ponta: „Eu nu pot sa fuzionez cu statul paralel”

Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat, joi seară, la Antena 3, că a renunţat la funcţia de lider al grupului ALDE din Senat, deoarece nu dorește să formeze nicio alianță cu partidul lui Victor Ponta. Zamfir afirmă că Pro România este “instrumentul statutului paralel”. “Nu mai sunt lider în grupul ALDE pentru că nu doresc The post Senatorul Daniel Zamfir renunță la funcția de lider al grupului, din cauza lui Ponta: „Eu nu pot să fuzionez cu statul paralel” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.