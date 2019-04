Senatorul de Constanta, Tit-Liviu Brailoiu, numit ministru pentru Romanii de Pretutindeni (documente)

Senatorul de Constanța, Tit-Liviu Brăiloiu a fost numit în fruntea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în locul Nataliei Intotero, în urma voturilor de miercuri, din cadrul ședinte CEx al PSD.Potrivit declarației de avere a senatorului, completată la data de 22 martie 2019, Tit-Liviu Brăiloiu deține două terenuri intravilane dobândite în anul 2008, respectiv 2010, în stațiunile Mamaia și Eforie Nord. Totodată, Brăiloiu are trei apartamente în Eforie Nord și o casă în Madrid (Spania), dobândite în perioada 2000-2014.Brăiloiu nu deține autoturisme însă are ceasuri și bijuterii în valoare de 380.000 euro.La capitolul bunuri înstrăinate, Tit-Liviu Brăiloiu are un apartament în valoare de 110.000 euro înstrăinat în anul 2018.Senatorul de Constanța are opt conturi deschise la băncile BRD și ING, în perioada 2004-2010, cu sume cuprinse între 284 euro și 1.025.000 euro.Declarațiile de avere și interese pe anul 2018 pot fi consultate în secțiunea „Documente”.