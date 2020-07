Senatorul Lucian Iliescu cere amanarea alegerilor - Este imperios necesar acest lucru

Senatorul PMP Lucian Iliescu cere amânarea alegerilor dincauza epidemiei de COVID-19 și a accesului dificil la informație pentru unele categorii sociale.

„In urma cu o luna vorbeam de amânarea alegerilor și asta pentru ca e greu de gestionat o campanie in situație de criza. Nu toți alegătorii se pot informa din spațiul online, iar accesul pe TV al tuturor candidaților e, practic, imposibil. Mai presus de jocurile politice, de activitatea fiecăruia dintre noi, primează sanatatea cetățenilor. Vedem ca avem inclusiv localități aflate in carantina. Azi, e o nouă zi în care România atinge un nou record al infecțiilor cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost 1.119 cazuri de COVID-19, din 22.532 de teste. Până astăzi, 24 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 42.394 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

Consider ca amânarea alegerilor constituie un act de normalitate și este imperios necesar acest lucru.” a postat Lucian Iliescu pe pagina sa de socializare.