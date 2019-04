Senatorul Mihu l-a interpelat pe ministrul Culturii. Se solicita prelungirea programului cu publicul a Bibliotecii Nationale

În ședința Senatului din 8 aprilie senatorul PSD de Constanţam Ștefan Mihu a adresat o interpelare către Ministrul Culturii și Identității Naționale despre situația Bibliotecii Naționale a României.Reamintim că Biblioteca Națională a fost subiectul unei alte interpelări inițiate de senatorul social-democrat care însa nu a primit nici un raspuns.Redăm mai jos textul integral al interpelării.“În octombrie 2018, adresam predecesorului dumneavoastră o interpelare, prin care ii solicitam unele clarificari legate de dotarile in plan logistic şi programul de funcţionare ale Bibliotecii Naţionale a României.Din pacate, nu a existat nicio reactie din partea MCIN la aceasta interpelare nici formal, in contextul corespondentei propriu-zise, dar, nici prin masuri concrete, care sa fi fost intreprinse de oficiali din institutia dumneavoastră !Reluand, foarte rapid, fondul problemei, ma adresam atunci, adica la momentul primei interpelari, Ministerului Culturii si Identitatii Nationale , facandu-ma purtatorul de mesaj al multor cetateni, in primul rand al celor tineri, care isi doreau si sunt convins ca isi doresc, in continuare, sa beneficieze de un loc adecvat de studiu, din toate punctele de vedere, in conditiile in care Biblioteca Nationala a Romaniei are dotari logistice relativ modeste, precum si un program de functionare aproape similar cu cel al unei banci, de exemplu, cu tot respectul cuvenit unei institutii bancare !In acest context, as intreba Ministerului Culturii si Identitatii Nationale cam pe ce pozitie figureaza in lista acesteia de prioritati obiectivul incurajarii tinerilor si a celor mai putin tineri sa frecventeze, in timpul liber si, nu numai, bibliotecile si, in general, institutiile de cultura, atata vreme cat spatiile de lectura, de exemplu, ale Bibliotecii Nationale sunt deschise, in 5 din 7 zile ale saptamani, pana la orele 18 (iar sambata, pana la orele 17), asta in timp ce barurile, restaurantele si discotecile – fara a desconsidera in niciun fel rolul relaxant si distractiv al acestora – raman deschise aproape non-stop, inclusiv in weekend.Consideram ca oficialii MCID au responsabilitatea de a identifica solutiile necesare, inclusiv in plan financiar, pentru a suplimenta atat personalul BNR, relativ « subtire », de altfel, cu extensia corespunzatoare a programului de activitate al institutiei, cat si dotarile ei pe palierul logistic, care sunt, inca, sub nivelul pretins de standardele de functionare ale unui asemenea lacas de cultura !Ne permitem sa sugeram, in acelasi timp, activarea unor posibile finantari europene in domeniu, cu convingerea ca eventualele proiecte, judicios intocmite, sub auspiciile MCID si spre beneficiul direct al Bibliotecii Nationale a Romaniei, vor gasi toata deschiderea necesara la nivelul directiilor responsabile ale Comisiei Europene !Fata de cele de mai sus, va rog, sa ne prezentati măsurile avute de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru remedierea aspectelor semnalate, precum si eventuale termene de realizare avute in vedere", se arată în interpelarea depusă de senatorul constănţean.sursa foto: facebook.com