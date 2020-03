Senatorul PMP, Lucian Iliescu: INCHIDETI SCOLILE! Decalati vacanta de primavara incepand de maine 14 zile - ’PAZA BUNA TRECE PRIMEJDIA REA’

Senatorul PMP, Lucian Iliescu, revine cu apelul său de suspendarea temporară a cursurilor școlilor pe fondul înmulțirii cazurilor de Coronavirus în Italia:

”Nu renunt la apelul meu:

INCHIDETI SCOLILE!

Decalati vacanta de primavara incepand de maine 14 zile.

,PAZA BUNA TRECE PRIMEJDIA REA’

In Italia (Lombardia) explozia virusului a fost pe 29 Februarie. Daca scadem 14-27 zile, perioada de incubatie inseamna intre 2 si 15 Februarie. In aceasta perioada se cunoaste cati cetateni au intrat in tara din Italia? I-a controlat cineva? NU. S-au dat doar declaratii pe propria raspundere in aeroport. Termoschenerul a fost achizitionat acum cateva zile. In vami au fost intrebati doar daca se simt bine.

Dacă ne întoarcem la data de 29 Februarie (amplificarea Coronavirusului in Lombardia), adunand 14 - 27 zile, ne asteptam ca intre 14 si 27 Martie sa avem o explozie a virusului si in Romana. Ne uităm la televizor că fenomenul a atins cote alarmante in Italia si nu numai iar noi refuzam sa credem ca vom fi afectati.

Nu stim daca un copil respecta masurile de preventie.

COPIII nu stiu se fereasca ca adultii, la gradinita sau școala nu știm daca se spala pe maini, daca isi pun mana la gura sau se feresc când un coleg stranuta. ADULTII SUNT MULT MAI CONSTIENTI, stiu sa se protejeze.

Degeaba inchidem o gradinita/scoala, daca avem un copil infectat cu COVID-19. Va dati seama cate familii pot fi afectate?

Trebuie sa luam masuri urgente si severe.

Stie cineva cate teste reale s-au facut?

In afara ca sunt 14000 autoizolati, NU stim nimc altceva!

Ce inseamna autoizolare in Romania?

In autoizolare vine cineva sa ii controleze si consulte?

Aceste persoane intra in contact cu cineva?

Merg sa cumpere paine?

Cum se aprovizioneaza?

Nu vedeti ca in lume NU exista tratament?

NU exista vaccin!

Care este rezilienta statului roman?

Apel la liniste si calm,

In China COVID-19 a recidivat la 14 % din persoanele infestate si insanatosite.

Restrângem activitățile publice, cerem soluții de la Metrorex pentru evitarea aglomerației, dar nu ne gândim ca soluția e la noi. Dacă închidem școlile și facultățile doua săptămâni, decongestionam și traficul la metrou.

Am vazut azi declarația iresponsabila a doamnei ministru al educației care făcea apel la calm și nu vedea o necesitate in a lua măsura închiderii școlilor. Dumneaei e direct răspunzătoare, dacă intr-o săptămâna se declanșează și la noi epidemia! Nu va avea absolut nicio scuza pentru deciziile proaste luate in prezent, acelea de a nu suspenda activitatea in unitățile de învățământ.”, susține senatorul pe pagina sa de Facebook.