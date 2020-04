Senatorul PSD Constanta, Ștefan Mihu solicita suplimentarea masurilor pentru combaterea coronavirusului

Senatorul PSD Constanța,a adresat o interpelareprin care solicită măsuri suplimentare urgente în combaterea pandemiei de coronavirus.“In ultimile saptamani, opinia publica a constatat cu deosebita ingrijorare cresterea progresiva a efectelor negative ale raspandirii pandemiei de coronavirus in tara noastra. In plus, perspectiva pentru urmatoarele zile si saptamani este extrem de ingrijoratoare, mai ales in conditiile apropierii Sarbatorilor Pascale.Cu totii ne-am intrebat ce poate fi facut pentru a limita dimensiunile, in continua crestere, ale pandemiei si, mai ales, numarul din ce in ce mai mare de victime in randul populatiei civile.In acest sens, apreciez ca o atentie deosebita ar trebui acordata, in continuare, imbunatatirii modului de monitorizare si gestionare a intrarilor si deplasarii in tara a persoanelor potential infectate, provenite din zonele rosii ale continentului, precum si unei mai bune valorificari atat a recomandarilor in domeniu ale expertilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, cat si a experientei pozitive a altor state, care au obtinut rezultate meritorii in lupta pentru combaterea acestui flagel.In acest context, ridica deosebite semne de intrebare, in randul majoritatii cetatenilor tarii, maniera permisiva si neconvingatoare, pentru a nu spune haotica si neglijentă, in care este gestionata intrarea in Romania a zeci si sute de mii persoane venite din zone de risc, care, in loc sa fie monitorizate, carantinate si testate in imediata apropiere a punctelor de trecere a frontierei - oricum in afara marilor aglomeratii urbane, aspect strict necesar si absolut elementar de protectie a populatiei tarii - sunt cazate in localitati cu o mare densitate demografica, situate, de multe ori, departe de locul de origine a acestor persoane, pentru a nu mentiona si conditiile relaxate de supraveghere.O asemenea abordare controversata a condus la transformarea, din pacate, a municipiului Constanta - dar este cazul si al altor mari centre urbane ale tarii – intr-o noua zona „rosie” a tarii, in pofida eforturilor cu totul deosebite intreprinse la nivelul organelor administratiei locale si a conducerii principalelor unitati spitalicesti din municipiu.De altfel, inconsistenta masurilor adoptate de autoritati pe acest palier reiese si din declaratiile dvs., domnule ministru al Sanatatii, care nu mai departe de ieri, la Constanta, in contact direct cu realitatile de la Spitalul Clinic de Boli infectioase, respectiv Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, ati declarat, pe buna dreptate, ca situatia este diferita „fata de cum o stiam la nivel de minister, la nivel central”, atragand, in plus, atentia ca ”la nivel de Constanta avem un aflux mare de cetateni din exterior, care poate la un moment dat sa deraieze sau sa deranjeze lucrul bine facut in unitatile medicale”.In plus, domnule ministru, aflam cu stupoare ca, din cele peste 600 de persoane potential infectate carantinate in Constanta, fapt care a transformat municipiul intr-un potential focar de COVID 19, doar o parte a fost testata!Speram, cel putin, ca intentia, vehiculata in media locala, privind aducerea, in perioada urmatoare, in Constanta, a altor cateva sute de persoane, potential infectate, sa nu se materializeze in niciun fel!In acest context consider absolut necesar ca cei care decid maniera de gestionare a pandemiei de coronavirus la nivel national, inclusiv asemenea „repartizari” teritoriale halucinante, sa aiba in vedere, cu prioritate,O alta chestiune controversata, dar care speram sa-si gaseasca o rezolvare corespunzatoare in perioada urmatoare este cea a mastilor de protectie a populatiei. Apreciem, revenirea, de data foarte recenta, la nivelul unor oficiali guvernamentali, asupra recomandarii de a nu se purta masti de protectie, decat in caz de imbolnavire, dar, consideram absolut necesar ca acesta aspect sa fie oficial si imperativ cerut populatiei, de catre MAI, inclusiv in textul ordonantelor militare emise in contextul starii de urgenta.O asemenea masura ar fi, de altfel, in acord, cu orientarile OMS, care recomanda in mod expres purtarea, in spatiul public, de catre toti cetatenii, a mastilor de protectie!” - se arată în interpelarea depusă de senatorul constănțean.