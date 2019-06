Senatorul USR Nicu Falcoi intra la RUPERE in cursa pentru Primaria Timișoara: Nu vreau sa ma mulțumesc cu macar asta face ceva

S-a dat startul înscrierile în cursa internă a USR Timiș pentru candidatul la Primăria Timișoara. După ce USR a bătut PNL Timiș pe Timișoara, USR -iștii au toate șansele de partea lor în cursa pentru fotoliul lui Nicolae Robu.

"Printre cauzele intrării mele în politică s-au numărat și mai mulți politicieni. Unul dintre ei a fost chiar primarul actual al Timișoarei. Nu-mi venea să cred că, sub conducerea lui, aproape nimic nu mai mergea bine. Nu-mi venea să cred că în orașul care altă dată era un simbol al României și chiar al Europei trebuie să mă mulțumesc cu ”măcar ăsta face ceva”. Întotdeauna îmi imaginam cum aș face eu lucrurile dacă aș fi în locul lui. Întotdeauna mă miram cum e posibil să nu asculte deloc de cei care l-au ales să fie primar sau de cei care ar fi putut să-l sfătuiască de bine.

Nu fac parte dintre cei care cred că le știu pe toate, dar cred că am suficient de mult bun simț ca să știu să-i ascult pe cei care chiar se pricep pe anumite domenii. Toate proiectele coordonate de mine s-au bazat pe acest lucru și pentru asta-mi sunt martori participanții la acele proiecte. Acesta-i motivul pentru care cred că cel mai important în această ecuație este o echipă onestă și profesionistă. O echipă care este în stare să-și imagineze mai mult, dar să și poată pune în practică. O echipă pentru care transparența nu e un moft. O echipă pentru care ingeniozitatea, expertiza și progresul contează. Asta înseamnă o echipă de oameni competenți, dedicați, creativi, o echipă în care diversitatea e la ea acasă. Știu și pot să adun astfel de oameni la un loc. Nu pentru că aș fi mai special, ci datorită experienței de viață și cadrului în care am ocazia să mă aflu.

Coordonez oameni de la 18 ani. De-a lungul timpului au fost mai mulți sau mai puțini, dar cred că am ajuns la vârsta la care pot să îmbin experiența profesională și de viață cu energia și cunoștințele necesare pentru a conduce o primărie ca cea a Timișoarei. Eu nu sunt aici ca să mă joc. În aviație, unde câteva secunde fac diferența între viață și moarte, am învățat ce înseamnă responsabilitatea. Cred că Primăria Timișoarei nu este un proiect școlar. Timișoara are nevoie de pragmatism, competență, onestitate și dedicație.

Și mai cred ceva: cred cu tărie că Timișoara nu e a mea sau a USR-ului. Timișoara e a oamenilor, iar eu sunt aici să ascult.

Sunt Nicu Fălcoi și candidez, alături de voi, pentru Primăria Timișoarei", scrie Nicu Falcoi pe Facebook.