Senatorul Vergil Chitac, confirmat cu coronavirus, s-a intalnit cu sute de femei musulmane de 8 martie

Senatorul PNL Vergil Chitac a fost confirmat cu coronavirus, fiind primul parlamentar depistat. Potrivit informatiilor aparute ulterior, el s-a intalnit pe 8 martie cu sute de femei musulmane. El ar fi fost a doua zi, luni, la Parlament.

Senatorul se numara printre cele 70 de persoane depistate deja cu coronavirus, iar in urma testului pozitiv, Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul si Partidul National Liberal se vor autoizola.

Corespondentul Digi24 Constanta relateaza ca senatorul s-a intalnit pe data de 8 martie, de Ziua Femeii, cu circa 400 de femei musulmane din tot judetul.

Mai grav, el a postat pe pagina sa de Facebook, joi, un mesaj in care recunoaste ca s-a simtit racit dupa ce s-a intors de la o reuniunea internationala:

„Constat ca s-a creat o adevarata isterie in plan social vizavi de o asa zisa infectare a mea cu Coronavirus. Informatia vine exact pe fondul votului din Parlament de astazi, pentru investirea Guvernului Citu. Este adevarat ca ieri am anuntat ca nu pot participa la vot pentru ca sufar de o raceala si voi ramane acasa. Totusi, nu stiu in ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia ca sunt suspect de Coronavirus si au facut public acest lucru. Mentionez ca sunt sub medicatie de doua zile si nu am simptome de Coronavirus. Totusi, pentru a inlatura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test si va voi tine la curent.”

