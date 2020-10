Senatul a respins OUG de modificare a legii privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale

Plenul Senatului a respins, miercuri, un proiect iniţiat de Guvern care vizează modificarea Legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, în sensul ca sintagma "participaţii" să fie înlocuită cu "acţiuni".

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică a fost respins cu 70 de voturi "pentru", 30 "împotrivă" şi 21 de abţineri.Senatorul PSD Şerban Nicolae a criticat iniţiativa Guvernului, susţinând că prin aceasta "se încearcă schimbarea voinţei Parlamentului în interesul unor profitori şi al unor oportunişti ai epidemiei"."Încep prin a spune că eu nu am simptomele specifice COVID-19, din moment ce pot să miros această încercare mizerabilă a Guvernului, această încercare puturoasă a Guvernului PNL de a schimba voinţa Parlamentului în interesul unor profitori şi al unor oportunişti ai epidemiei", a afirmat Nicolae, de la tribuna Senatului.În opinia sa, înstrăinarea participaţiilor statului în această perioadă nu s-ar putea face decât în "defavoarea" intereselor statului."Sunt reguli simple de piaţă, pe care echipa de impostori, incompetenţi şi iresponsabili, o colecţie cum rar am putut vedea, din Guvernul României nu avea cum să o înţeleagă. În UE, media prezenţei capitalului de stat în sectorul bancar se situează între 25 şi 35%, în România, după majorarea participaţiei statului în capitalul social al CEC Bank, s-a ajuns la 14%. Privatizarea CEC şi a Eximbank ar duce la o diminuare drastică a prezenţei statului român în sectorul bancar din propria ţară. Acesta nu este un model economic, nu reprezintă economia de piaţă, ci, dimpotrivă, reprezintă jaful generalizat al unor neofanarioţi care sunt datori să plătească firmanul primit de la domnie şi care au ajuns la guvernare fără alegeri parlamentare", a susţinut senatorul PSD.El a adăugat că, în aceste condiţii, Parlamentul trebuie să dea o "ripostă fermă", pentru că ordonanţa Guvernului esteşi un act normativ "neconstituţional"."Această ordonanţă, care nu justifică în niciun fel urgenţa reglementării mai ales în această procedură de delegare legislativă constituţională, a venit la foarte scurtă vreme după ce Parlamentul s-a pronunţat şi manifestă dorinţa de a legiui într-o asemenea chestiune foarte sensibilă. De aceea, eu cred că Senatul şi Camera Deputaţilor trebuie să dea o ripostă ordonanţei neconstituţionale adoptată de Guvernul Orban, să reia argumentele care au stat la baza adoptării Legii 173/2020 şi să transmită un semnal puternic Guvernului că răspunderea politică nu înlătură şi nu exonerează de răspundere penală. Dacă au de furat, să încerce să fure altfel, nu atât de flagrant", a afirmat Şerban Nicolae.În replică, liderul grupului parlamentar PNL, Daniel Fenechiu, i-a reproşat lui Şerban Nicolae "nivelul de exprimare" de la tribuna Camerei superioare a Parlamentului în discursul critic la adresa Guvernului Orban, menţionând că senatorii liberali vor vota împotriva raportului Comisiei economice de admitere a respingerii OUG nr. 166/2020."Noi discutăm astăzi despre un proiect de lege, nu eram la capitolul declaraţii politice. Fără îndoială, antevorbitorul meu poate să aibă orice opinie doreşte domnia sa, dar cred că tribuna Parlamentului trebuie ţinută la un nivel de exprimare care trebuie să reflecte nivelul la care se găseşte Legislativul României. Folosirea unor cuvinte extrem de dure, anumite acuze care nu îşi pot găsi, în opinia mea, corespondenţă în limbajul din Senatul României, sunt lucruri care m-au determinat să intervin şi să sper că este o părere unilaterală şi individuală a antevorbitorului meu. PNL va vota împotrivă. Nu cred că cineva şi-a pus problema ca în condiţii de pandemie să vândă CEC-ul, să vândă Eximbank-ul sau să vând participaţiile statului", a spus Fenechiu.Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, în vederea înlocuirii sintagmei "participaţiile statului" cu expresia "acţiunile deţinute de stat" in cuprinsul art. l şi art. 2 alin. (l).Senatul este prima Cameră sesizată cu acest act normativ.