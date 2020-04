Senatul, întrunit înședință de urgență, a respins, miercuri, cu majoritate de voturi, legea privind autonomia Ținutului Secuiesc, adoptată marți, tacit, de Camera Deputaților. Toți senatorii UDMR au votat pentru inițiativa privind autonomia, în vreme ce reprezentanții tuturor celorlalte partide au votat împotrivă. Cu puțin timp înaintea ședinței de plen, Comisia de administraţie a Senatului a […] The post Senatul a respins proiectul de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.