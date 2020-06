Senatul, apel catre Comisia Europeana pentru reanalizarea pericolelor tehnologiei 5G

Senatul solicită Guvernului şi Comisiei Europene să analizeze studiile care atrag atenţia asupra pericolelor şi vulnerabilităţilor tehnologiei 5G, se arată într-un proiect de hotărâre adoptat marţi de senatori, transmite Agerpres. Potrivit raportului, Senatul salută lansarea procesului de reflecţie privind beneficiile şi vulnerabilităţile utilizării tehnologiei 5G, sprijină ambiţia Europei de a devenit lider mondial al celei […] The post Senatul, apel către Comisia Europeană pentru reanalizarea pericolelor tehnologiei 5G appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.