Senatul decide azi daca il lasa pe Bodog pe mana DNA UPDATE Fostul ministru spune ca e vorba de o razbunare personala

Biroul permanent al Senatului a decis includerea pe ordinea de zi a plenului de luni a solicitarii DNA de incuviintare a inceperii urmaririi penale pentru abuz in serviciu si fals intelectual in cazul fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, intr-un dosar legat de modul in care acesta a angajat o consiliera in perioada mandatului.