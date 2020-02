Senatul italian i-a ridicat imunitatea lui Salvini; el va fi judecat in dosarul privind refuzul debarcarii migrantilor

Senatul de la Roma i-a ridicat miercuri imunitatea liderului partidului italian de extremă-dreapta Liga, Matteo Salvini, care va fi judecat pentru că nu a permis debarcarea migranţilor de pe o navă pe vremea când era ministru de interne, relatează AFP şi Reuters. Un tribunal din Catania l-a pus sub acuzare pe Salvini pentru ''abuz de putere şi sechestrare de persoane'', întrucât a blocat anul trecut timp de mai multe zile 116 migranţi aflaţi la bordul unei nave a gărzii de coastă italiene, aşteptând un acord cu alte state ale Uniunii Europene care să preia acest grup de migranţi înainte de a permite debarcarea lor în Italia. El riscă pentru aceasta 15 ani de închisoare. Foto: (c) Guglielmo Mangiapane / REUTERS ''Nu voi merge în acea sală de tribunal pentru a mă apăra, voi merge să revendic cu mândrie ceea ce am făcut'', a spus Salvini miercuri în timpul dezbaterii în Senat, reafirmând că ''datoria'' sa ca ministru de interne era să apere graniţele Italiei. ''Adversarii trebuie învinşi la urne, nu în tribunale'', a mai spus Salvini, îndepărtat de la putere după ce formaţiunea Mişcarea 5 Stele, care a fost partenerul Ligii în precedentul guvern, a format o altă coaliţie cu Partidul Democrat, de stânga. După ce s-a remarcat prin măsurile împotriva migraţiei ilegale şi a intrat în conflict cu Bruxelles-ul pe această temă şi pe chestiuni economice, Salvini a rămas un politician foarte popular în Italia şi aspiră să revină la putere. Dar această inculpare şi o posibilă condamnare i-ar putea compromite parcursul politic. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Mihaela Toth, editor online: Gabriela Badea)