Senatul, o noua lovitura pentru Guvern: A marit suma alocata pentru achiziționarea tabletelor

Senatul a adoptat luni, ca prim for sesizat, proiectul de lege care aprobă OUG 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS­Cov-2. Astfel, Executivul a propus suma de 100 milioane euro pentru achiziţionarea de tablete şi laptopuri pentru şcoli, însă în forma adoptată de senatori ea a fost majorată la 150 milioane euro.

Propunerea legislativă care aprobă această OUG a fost adoptată că 123 de voturi „pentru”, zero voturi „împotrivă” şi zero abţineri. Iniţiativa de lege merge la Camera Deputaţilor, for decizional, informează News.ro.

„Se aprobă achiziţionarea de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei - IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz şcolar cu acces la internet, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în limita a 150.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene - UE este de 131.250.000 euro, iar contribuţia naţională este de 18.750.000 euro”, arată un amendament admis în raportul de adoptare al Comisie pentru învăţământ a Senatului.

De asemenea, „finanţarea achiziţiei echipamentelor IT mobile de tip tabletă/laptopuri pentru uz şcolar se acordă unităţilor şcolare prin granturi din fonduri externe nerambursabile, până la valoarea de 200 euro/tabletă, respectiv până la valoarea de 500 euro/ laptop pentru uz şcolar, echivalentul în lei la data efectuării achiziţiilor”, mai prevede o altă modificare a Comisie pentru învăţământ.

În plus, în valoarea de achiziţie a tabletelor şi laptopurilor pentru uz şcolar vor fi incluse şi cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni.

Sumele aferente achiziţiei echipamentelor IT mobile, precum şi alte echipamente sau dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line, vor fi rambursate „din fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - TIC, pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3. - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-educaţie, respectiv din fonduri externe neramburabile alocate României prin facilitate de finanţare REACT-EU, pentru valoare alocată”.

Senatul este prim for sesizat pe proiectul de lege care aprobă această ordonanţă de urgenţă, decizională fiind Camera Deputaţilor.