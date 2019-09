Senatul si-a ales noul Biroul permanent

Senatul a stabilit luni componenţa Biroului permanent, pentru a doua sesiune ordinară a acestui an, a şasea a legislaturii 2016 - 2020. Membrii Biroului permanent au fost aleşi, în afară de preşedintele Senatului, prin vot secret electronic. S-au înregistrat 86 de voturi "pentru" şi 4 abţineri. Grupul parlamentar al PSD are trei funcţii de vicepreşedinte al Senatului - Robert Cazanciuc, Titus Corlăţean, Şerban Valeca, doi secretari - Marian Pavel şi Ion Ganea şi doi chestori - Marius Dunca şi Paul Stănescu. PNL are un vicepreşedinte - Alina Gorghiu, un secretar - Ionel Marcel Vela şi un chestor - Cornel Popa. Grupului USR îi revine o funcţie de secretar al Senatului - Silvia Dinică. Din partea UDMR, Tanczos Barna ocupă una dintre cele patru funcţii de chestor al Senatului. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)