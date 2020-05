Sentința DEFINITIVA Lucian Isar trebuie sa plateasca 1,7 milioane de lei plus penalitați catre Banca Comerciala Feroviara a lui Valer Blidar

Soțul senatoarei PNL Alina Gorghiu, Lucian Isar, e obligat de instanță să plătească 1.7 milioane de lei plus penalități Băncii Comerciale Feroviare. Totul după ce Isar a făcut o executare silită care a fost anulată de bancă cu ajutorul instanței.

"Lucian Isar, reprezentatul României în conducerea BERD, trebuie să restituie către Banca Comercială Feroviară a lui Valer Blidar 1,7 milioane de lei plus penalități, arată o decizie definitivă a Tribunalului București. Judecătoria Sectorului 1 și Tribunalul București au decis că Lucian Isar trebuie să plătească 1,7 milioane de lei plus penalități începând cu mai 2019, după ce au întors o executare silită făcută anterior de Isar. Soțul senatoarei și fostului lider PNL Alina Gorghiu a chemat în instanță banca în ianuarie 2016, după ce în 2015 a fost scos din conducerea Consiliului de Supraveghere printr-o reorganizare a sistemului de conducere. Isar încasa 660.000 de lei pe an de la bancă și venise în conducerea acesteia în iulie 2014", scrie Profit.ro.