Sentinta finala in dosarul unui jandarm judecat pentru abuz in serviciu dupa ce i-a confiscat 20 de lei unei prostituate

Curtea Militara de Apel Bucuresti a pronuntat joi, 11 iunie 2019, sentinta finala intr-un dosar de abuz in serviciu si fals in care a fost trimis in judecata un jandarm din Galati. Plutonier adjunct la data comiterii faptei, Marian Cristinel Popa a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu si fals pentru ca, in septembrie 2015, i-a confiscat abuziv suma de 20 de lei unei prostituate gasite pe marginea Drumului European 581.