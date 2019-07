Sentinta in dosarul a doi dintre cei mai buni medici din Iasi! Judecatorii au stabilit pedepse cu suspendare! Ei lupta pentru achitare

Tribunal Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, judecatorii de la Tribunalul Iasi au decis condamnarea managerului de la Spitalul de Boli Infectionase la o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita. Pana la momentul la care sentinta va ramane definitiva nu exista niciun imediment ca prof. Carmen Dorobat sa piarda functia de manager al acestei institutii spitalicesti. Sotul sau, Gheorghe Dorobat, a primit doi ani si trei luni de inchisoare pentru aceeasi infractiune. Avocatii celor doi sustin ca exista sanse reale de achitare si au anuntat ca vor declara apel impotriva sentintei pronuntate astazi. La UMF Iasi a mai existat un caz similar, in care un profesor a fost condamnat in prima instanta pentru lu ...