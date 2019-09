SENZAȚIE la Targu Mureș - Dan Barna le-a spus etnicilor maghiari ca intr-o Romania educata votul in funcție de etnie nu ar trebui sa existe

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat sâmbătă, la Târgu Mureş, că România ar trebui să depăşească acest "clivaj etnic" în care fiecare votează cu etnia lui şi că într-o Românie civilizată, modernă şi educată chestiunea etnică nu ar mai trebui să fie de actualitate, conform Agerpres.

Citește și: SCANDAL în platoul România TV: avocatul Tonel Pop a PLECAT NERVOS dintr-o emisiune după ce un jurnalist l-a scos din sărite

"Acesta este exemplul pe care USR îl dă, avem şi români, şi maghiari într-o perfectă şi normală colaborare. Cred că România ar trebui să depăşească acest clivaj etnic în care fiecare votează cu etnia lui. Pentru că, în realitate, România este un stat european, un stat deschis, este un stat în care cetăţenia e mai mult decât apartenenţa la o minoritate sau alta, este un element de a fi european într-o ţară europeană. Şi atunci eu am o aşteptare, USR dă acest exemplu, am avut la conducerea partidului şi avem în continuare vicepreşedinte de naţionalitate maghiară, lucrurile acestea nu există. Această temă trebuie depăşită, tinerele generaţii şi noile generaţii dau acest exemplu şi încurajez în continuare, fiind aici, în Târgu Mureş, şi pe maghiari, şi pe români să vină în USR, să vină în PLUS, pentru că de fapt trebuie să salvăm şi să reparăm România. Într-o Românie civilizată, într-o Românie modernă, educată, (...) chestiunea etnică trebuie depăşită şi eu consider că nu ar mai trebui să fie de actualitate", a precizat Dan Barna.

Dan Barna, candidat al alianţei USR PLUS la alegerile prezidenţiale, s-a aflat vineri şi sâmbătă la Târgu Mureş pentru a strânge semnăturile necesare înscrierii în cursa electorală.

"Suntem consacraţi că facem toate lucrurile real, strângem inclusiv semnăturilor în stradă, semnătură cu semnătură, de la fiecare cetăţean. Am fost în Moldova, Bucovina, Dobrogea, în în Transilvania. (...) Peste tot sunt români care îşi doresc schimbare. Semnăturile merg bine, am depăşit 150.000, o să depăşim pragul legal de 200.000 de semnături, dar foarte interesantă e interacţiunea cu cetăţenii şi de aceea merg alături de caravană în fiecare judeţ, tocmai pentru a simţi pulsul acolo, în stradă. Şi asta ne diferenţiază. Este pentru prima dată în 30 de ani când există o mişcare politică USR şi alianţa USR PLUS", a arătat Dan Barna.