Sepsi Sf. Gheorghe - FC Viitorul s-a terminat 3-3, dupa ce oaspetii au avut 3-1 si un om in plus!

• La Sf. Gheorghe s-au întâlnit primele două echipe din clasamentul play-out al Ligii 1Derby-ul etapei a șasea din turneul play-out al Ligii 1 s-a jucat în această seară, la Sf. Gheorghe, între gazdele de la Sepsi, a doua clasată, și FC Viitorul, liderul clasamentului.Meciul s-a terminat la egalitate, 3-3, după ce FC Viitorul a avut 3-1 în minutul 58 și un om în plus din minutul 48, când Carnat a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.Au marcat G. Iancu (11 - din penalty), V. Ghiță (19), C. Matei (58), respectiv Fulop (43), G. Vașvari (65 - din penalty), Safranko (86).FC Viitorul (manager tehnic, Gică Hagi) a jucat cu: C. Căbuz - Boboc (56 Dussaut), Mladen, V. Ghiță, Cr. Ganea - A. Ciobanu, Artean (67 P. Iacob), Achim (59 De Nooijer) - G. Iancu (cpt.), Rivaldinho (67 L. Munteanu), C. Matei (67 A. Chițu).În meciurile de până acum din etapă s-au mai înregistrat rezultatele: FC Hermannstadt - Academica Clinceni 0-1 și Chindia - Poli Iași 0-2. Etapa se închide duminciă, 28 iunie, când, de la ora 17.00, e programată partida Dinamo - FC Voluntari.Clasament: 1. FC Viitorul - 31p, 2. Sepsi - 24p, 3. Clinceni - 23p, 4. FC Voluntari - 21p, 5. Poli Iași - 18p, 6. FC Hermannstadt - 18p, 7. Chindia - 17p, 8. Dinamo - 17p.În etapa a 7-a, echipa de pe litoral se va duela pe teren propriu cu Dinamo, meciul fiind programat joi, 2 iulie, de la ora 20.00.