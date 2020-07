Sepsi Sfantu Gheorghe, adversara FCSB in finala Cupei Romaniei, dupa ce s-a impus si in returul cu Poli Iasi: scor 3-0

Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe s-a calificat, joi seara, in finala Cupei Romaniei, invingand cu scorul de 3-0 (1-0) echipa Poli Iasi, in deplasare, in mansa secunda a semifinalelor. Sepsi a castigat si meciul tur, in urma cu doua saptamani, scor 5-1.