Septembrie vine insotit de goana dupa rechizite scolare – Pintexim si-a pregatit deja stocurile

Pentru parinti, dar si pentru copii, septembrie vine incarcat de emotii. Inceperea noului an scolar este o incantare in randul copiilor. Acestia adora sa cumpere impreuna cu parintii, rechizite scolare, haine noi si o multime de lucruri ce le vor fi de folos pe tot parcursul noului an. Avand in vedere ca celor mici le este indreptata atentia spre caiete si alte rechizite cu personajele preferate, parintii trebuie sa fie atenti daca acele rechizite prezinta si calitate. Copiii au nevoie de caiete cu coperti groase, ce nu se rup usor. Totdata, foile trebuie sa fie rezistente atunci cand copilul sterge cu radiera pe ele. Indiferent de produsele alese, functionalitatea lor ...