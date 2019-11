Septimiu Bourceanu - Rolul sefului statului este sa actioneze si apoi sa informeze. Și Klaus Iohannis asta a facut!

România normală este țara pe care o vrem cu toții. Este țara în care guvernul lucrează pentru cetățean și nu invers, este țara cu spitale moderne și un sistem de sănătate pus la punct, este țara în care educația primează și fiecare copil are acces la un sistem de învățământ eficient, școlile sunt spații sigure pentru elevi și profesori, iar școala formează cetățeni activi și implicați. România normală înseamnă solidaritate socială, eradicarea sărăciei și protejarea tuturor cetățenilor indiferent de vârstă sau statut social printr-un pachet de legi eficient și sănătos. Sloganul președintelui Klaus Iohannis, “România Normală”, înglobează trei componente vitale pentru țara noastră: Educația, Sănătatea și Solidaritatea, elemente ignorate constant de guvernările de după 1989.Noi am dus și ducem o campanie onestă pe stradă, din ușă în ușă,în care vorbim cu oamenii și le explicăm că singura șansă a acestei țări este Klaus Iohannis. Argumentele noastre sunt de bun simț, fără promisiuni deșarte și fără “cadouri electorale”, Să știți că oamenii sunt din ce în ce mai informați și mai activi cu privire la profilul candidaților și de multe ori ne spun ei de ce vor merge la vot și de ce vor pune ștampila pe Klaus Iohannis. Românii sunt inteligenți și asta nu o poate contesta nimeni, așa că mobilizarea se face în primul rând din nevoia oamenilor de a alege un candidat corect, vizibil și cu o platformă sustenabilă. Eu îl susțin pe Klaus Iohannis dar cel mai important, susțin politica acestuia care este îndreptată doar spre cetățean. Am văzut pe stradă oameni care au semnat pentru Klaus Iohannis și care ne-au spus că îl vor vota împreună cu familiile lor pentru că își doresc să trăiască într-o țară normală.În primul rând, dacă luați toate mesajele și sloganurile candidaților pe care i-ați menționat veți vedea că se regăsesc în programul lui Klaus Iohannis. Președintele este alături de fiecare român, scopul măsurilor propuse este ca românii să trăiască fericiți în țara lor, să beneficieze cu bună credință de respect, educație și bineînțeles să facă performanță. Dincolo de toate acestea, Klaus Iohannis este cel mai vizibil președinte român de după 1989 în afara granițelor țării. Este președintele care discută în privat ore întregi cu liderul de la Casa Albă, este unul dintre cei mai respectați șefi de state de omologii lui din Europa. Asta înseamnă că politica externă din România a făcut pași importanți în mandatul lui Klaus Iohannis și acesta este un motiv în plus ca președintele să primească un nou vot de încredere.PSD a dus o politică dezastruoasă care a întors România în timp. Președintele Klaus Iohannis a fost cel care a combătut cu toate armele constituționale măsurile și acțiunile păguboase ale partidului de guvernământ. Cât privește comunicarea cu românii aceasta a existat constant. De fiecare dată când a avut ceva de spus, Klaus Iohannis s-a adresat românilor. Nu cred că avem nevoie de un președinte care să apară în fiecare zi la televizor și să nu spună nimic. Cred că rolul șefului statului este să acționeze și apoi să informeze. Și Klaus Iohannis asta a făcut.După cum ați văzut de-a lungul timpului, președintele nu fuge de nimeni și de nimic. A răspuns constant tuturor celor care i-au adresat întrebări pertinente legate de mandatul său. Eu vă spun doar că Klaus Iohannis este un președinte activ și implicat, un președinte care are ca prioritate cetățeanul și nu politicianul. În această perioadă este mai important să discute cu cetățenii decât să facă jocul politicienilor. E clar că toți contra candidații lui Klaus Iohannis vor să fie legitimați de acesta prin așa zisele dezbateri care, aproape de fiecare dată, se transformă în circ electoral.Sunt mai multe direcții care pot duce la curățarea sistemului și toate pot fi regăsite în România Normală.Le transmit tuturor să aibă încredere într-un guvern liberal a cărui prioritate este normalizarea României.