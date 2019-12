Serban Huidu, atac umilitor la adresa lui Smiley si a show-ului Vocea Romaniei de la Pro TV: „Cel mai bun lucru e…”

”Vocea Romaniei” a mai bifat un sezon, iar castigatorul a fost Dragos Moldovan, concurent care a facut parte din echipa lui Tudor Chirila. Dincolo de prestatiile artistice si de suspansul inerent, reactiile celor care au vizionat emisiunea au fost atat pro, cat si contra.

Dragos Moldovan a fost ales de telespectatori drept castigator. In afara titlului de ”Vocea Romaniei”, Dragos a intrat si in posesia premiului de 100.000 de euro. ”Multumesc mult tuturor celor care m-au sustinut si m-au votat. Inca nu imi dau seama cum ma simt. Trebuie sa mai treaca vreo ora asa sa ma linistesc si sa-mi dau seama de ce tocmai s-a intamplat. Am spus mereu ca de cand am venit la acest concurs nu mi-am facut niciun fel de asteptari si am vrut dar sa cant cat mai bine si sa traiesc momentele atunci pe scena. A fost un drum foarte fain, in care am cunoscut multi oameni faini”, a declarat castigatorul.

Serban Huidu: ”De ce mai faceti concursurile astea?”

Unul dintre cei care au criticat ”Vocea Romaniei” este Serban Huidu. Acesta spune ca sperantele celor care participa la ”Vocea Romaniei” sunt limitate de o realitate ingrata, posibilitatea de face ”un clip cu Smiley” sau un concert ”la Carei, cu Tudor” fiind suprema realizare. In opinia lui Serban Huidu, o ”cariera” muzicala in adevaratul inteles al cuvantul – pentru participantii la ”Vocea Romaniei” – este aproape imposibila.

”Ma uit si eu pe afara la concursurile de voce. Britney, Timberlake, Bieber, Adele… Cam toti castigatorii sunt preluati de o echipa de management, semneaza cu niste case smechere, au concerte, ajung tari. La noi? Cel mai bun lucru pe care il pot spera copiii astia cu voce e sa faca un clip cu Smiley, sa prinda un concert la Carei cu Tudor, sa faca backing vocal pentru Brenciu, la Sala Palatului, sau sa mearga cu Irina la o nunta. De ce mai faceti concursurile astea, daca nu ii puteti ajuta sa aiba o cariera adevarata?”, a scris Serban Huidu pe pagina sa de socializare.

