Serban Huidu, declaratie scandaloasa dupa moartea lui Razvan Ciobanu

Serban Huidu a postat un mesaj foarte dur pe pagina sa de socializare dupa moartea fostului creator de moda Razvan Ciobanu. Huidu este revoltat fiindca multi oameni au criticat faptul ca Razvan Ciobanu era homosexual.

Reactia lui Huidu este vehementa, considerand ca a spune despre cineva ca ”merita” sa moara este o absurditate. Serban Huidu ii eticheteaza pe cei care au vorbit urat despre Razvan Ciobanu drept ”semizei”.

„Azi am observat ca Romania e plina de oameni perfecti, chiar semizei. Semizeii astia trebuie sa stea cu lupa la c#rul tau ca sa vada daca te culci cu cine trebuie si daca persoana respectiva e aprobata sau nu de ilustra lor persoana. Semizeii astia nu au niciodata depresii, nu stiu ce e aia o cadere emotionala si nu au pus in gura in viata lor nici macar o tigara. Zero vicii, numai calitati! Perfectiunea lor e evidenta. Cand un semizeu din asta iti spune ca un om era homosexual si merita sa moara, tu trebuie sa stai drepti si sa ii pupi mana si talpile. In opinia lor e mai grav sa faci sex utilizand gaura neaprobata de ei, decat orice pe lumea asta. Toti suntem plini de defecte, ba, desteptilor! Eu sunt lenes, grabit in concluzii, am milioane de lucruri de invatat si n-o fac, mananc numai porcarii, am zile in care fumez trabuc ca un sarpe si nu am rabdare sa ii ajut pe toti care ar avea nevoie. Uneori sunt nesimtit, nu donez si nu dau share la toate cazurile sociale, deoarece cantitatea mea de empatie pare limitata… ”, a fost mesajul pe care Serban Huidu l-a postat pe pagina sa de socializare.

”Pana una alta, eu am avut un accident in care puteam sa crap si eu”

Serban Huidu trecea prin cea dura experienta din viata lui, acum cativa ani, atunci cand a produs un accident in care au murit trei oameni. Jurnalistul nu a vorbit niciodata deschis despre acest subiect, pana acum, cand a facut declaratii halucinante.

Serban Huidu a povestit ca, imediat dupa accident, a fost sfatuit sa mearga la psiholog, lucru pe care l-a si facut, insa i s-a parut o prostie si a renuntat. „Eu cred ca terapiile, psihologia, oamenii care au probleme existentiale sunt toate ambalate frumos, sunt un moft al societatii moderne. Ele in realitate nu exista. Noua ne place sa credem ca trebuie sa ne recuperam, dar poate ca e doar ideea mea, poate ca eu am fost suficient de tare sa ma recuperez singur. Eu cred in continuare ca e un moft. Dupa accidentul rutier pe care l-am avut in care eu trebuia sa fac pace in primul rand cu mine ca sa pot sa suport toate injuraturile, la indrumarea cumnatei mele care este psiholog, am fost la un psiholog bunicel si m-a pus sa fac niste chestii din pastilina. Poate asa o fi fost invatata, poate era o metoda, dar mie mi s-a parut de un ridicol fantastic. Pana una alta, eu am avut un accident in care puteam sa crap si eu, au murit atatia oameni, s-au intamplat lucruri si tu ma pui sa fac chestii din plastilina? Nu am facut nimic din plastilina, am facut-o bucati si i-am spus ca am treaba”, a spus Serban Huidu, pentru Avantaje.

