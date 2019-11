Serban Huidu este revoltat si vrea sa se schimbe legile: „Castrarea chimica nu cred ca este o solutie”

Serban Huidu se declara extrem de revoltat de un caz care a socat intreaga tara. In mediul online, realizatorul TV a postat un mesaj acid, in care isi exprima furia fata de violatori si pedofili, pentru care legile sunt prea blande, in opinia lui Huidu.

„As sustine oricand o lege care sa prevada pedeapsa cu moartea pentru violatori si pedofili”, incepe postarea realizata de Serban Huidu. Este vorba despre socantul caz din Braila, acolo unde o fetita de 10 ani a fost rapita de doi barbati si dusa intr-un apartament, acolo unde a fost violata.

Serban Huidu a rabufnit online

Realizatorul TV nu s-a abtinut de a folosi apelative cat mai dure la adresa celor doi violatori si a vorbit si despre trauma care o va urmari, de acum incolo, pe fetita de 10 ani. Este revoltat de faptul ca nici macar mii de ore nu ii vor fi suficiente copilei pentru a trece peste drama cauzata de „doi nenorociti”.

„Copilul ala de 10 ani, fara alta vina in afara de aceea de a se fi nascut intr-o tara care nu pedepseste cum trebuie violatorii, va ramane cu traume toata viata. Mii de ore de terapie nu ii vor face bine psihicul afectat. Iar ea traieste drama asta pentru ca niste nenorociti nu au frica legii”, a mai scris Serban Huidu.

In concluzia articolului, realizatorul TV a venit si cu o posibila solutie: ce-i drept, una extrema. Crede ca astfel de oameni nici macar nu merita sa traiasca si chiar i-a invitat pe cititori sa vina cu argumente contra parerii sale.

„Castrarea chimica nu cred ca este o solutie. Nemernicii ar scapa prea usor si tot ar fi liberi intr-o zi. Oamenii aia nu merita sa mai vada lumina soarelui. Daca tu crezi altceva, da-mi un motiv. Un singur motiv pentru care doi cimpanzei in calduri care sechestreaza si violeaza o fetita de zece ani ar trebui sa mai traiasca”, a incheiat Huidu.

