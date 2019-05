Serban Nicolae a stabilit cine se poate implica in numire noilor judecatori la CCR: 'Și societatea civila, dar aia civila, nu aia cu epoleti pe sub maieu'

Senatorul PSD Şerban Nicolae a declarat vineri că deocamdată nu există nicio candidatură depusă la Senat pentru numirea unui nou judecător la Curtea Constituţională, adăugând că îl interesează "foarte puţin" partidul sau ONG-ul care vine cu o astfel de propunere, însă nu crede în cei care "şi-au bătut joc" de drepturile omului.

"Propunerea poate să vină din partea oricui. Şi a societăţii civile, dar aia civilă, nu aia cu epoleţi pe sub maieu. Deocamdată, nu am nicio candidatură. Când am să văd numele celor care îşi doresc să ajungă judecător la Curtea Constituţională, am să mă pronunţ. Şi mă interesează foarte puţin dacă e o propunere din partea PSD, din partea ALDE, din partea UDMR sau altui partid, sau din partea ONG-urilor. Eu nu cred însă în cei care şi-au bătut joc de drepturile omului, de valorile fundamentale constituţionale, în cei care au considerat că protocoalele secrete şi înţelegerile securistice oculte fac parte dintr-o democraţie europeană", a afirmat acesta la Senat, informează agerpres.ro.

Precizarea senatorului a venit în urma unei întrebări referitoare la modul în care PSD se va poziţiona faţă de numirile a doi judecători la Curtea Constituţională. Un judecător va fi numit de Camera Deputaţilor, iar celălalt de Senat, după expirarea unor mandate.

"Nu e vorba de cedat. Se fac propuneri, se validează o numire şi atât. Nu e o cedare. E adevărat, unii au fost învăţaţi că lucrurile astea se negociază în termenii ăştia. Aşa a ajuns Livia Stanciu judecător la Curtea Constituţională, aşa au ajuns şi alţii. Nu facem asemenea negocieri. Deocamdată nu există niciun fel de candidatură. E prematur", a susţinut Şerban Nicolae.

Întrebat dacă există variante de lucru în PSD cu privire la cele două mandate de la CCR, senatorul social-democrat a spus că acestea sunt doar la Senat, adăugând că o asemenea discuţie ar putea avea loc şi la preşedintele Klaus Iohannis.

"Există variante de lucru doar la Senat şi, din punctul meu de vedere, Senatul se va pronunţa numind un judecător la Curtea Constituţională, Camera Deputaţilor se va pronunţa numind un judecător la Curtea Constituţională. De altfel, o asemenea discuţie ar putea avea loc şi la domnul Iohannis, numai că nu văd pe nimeni întrebându-l pe domnul Iohannis după ce criterii a ajuns la concluzia că Livia Stanciu trebuie numită judecător, după ce criterii va desemna noul judecător în locul lui Petre Lăzăroiu la Curtea Constituţională pentru un mandat de nouă ani, pentru că ceea ce i se permite domnului Iohannis nu se permite partidelor politice", a conchis Şerban Nicolae.

