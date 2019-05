Serban Nicolae cere remaniere mai larga in PSD 

Serban Nicolae google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat vineri ca este nevoie de modificari „ceva mai ample si in compozitia echipei guvernamentale si in structura Guvernului” dupa europarlamentare, in contextul in care momentan PSD a stabilit sa schimbe doar 3 ministri. Context: Premierul Viorica Dancila nu vrea restructurare si spune ca este putin probabil sa-si schimbe opinia. Restructurarea Guvernului nu se poate realiza daca premierului nu solicita acest lucru Parlamentului. Proiectul prin care care BNR trebuie sa aduca in tara rezerva de aur, adoptat de Camera Deputatilor „Din punctul meu de vedere, este necesara o discutie despre remanierea guvernamentala dupa alegerile europarlame ...