Serban Nicolae: Imi asum cu toata responsabilitatea

Deputatul PSD Serban Nicolae a declarat ca isi asuma rezultatul alegerilor si ca de acum trebuie sa se adreseze in mod corespunzator electoratului social-democrat. "O analiza foarte severa trebuie facuta in interiorul PSD. In mod cert s-au facut greseli, lucrurile nu merg bine din punctul de vedere al pregatirii examenelor electorale. Asta nu inseamna ca ne jucam de-a democratia sau incercam sa fim simpatici poporului. Am aflat ca 90% din cei aflati in penitenciare au votat referendumul, alaturandu-se celor care au votat si in libertate pentru acelasi referendum. Trebuie sa identificam acele criterii care ii unesc si idelaurile lor comune ca sa ne adresam in mod corespunzator electoratulu ...