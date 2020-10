Serban Nicolae: Maine voi face poate cel mai dureros anunt privind activitatea mea publica. In viata, o usa se inchide, o alta se deschide

Serban Nicolae a afirmat ca joi va face nu anunt "poate cel mai dureros" privitor la viata sa politica. Senatorul PSD a adaugat ca "in viata, o usa se inchide, o alta se deschide". Reactia social-democratului vine in contextul in care Marcel Ciolacu a precizat miercuri ca Serban Nicolae nu a fost propus de nicio organizatie a partidului pe listele de candidati la alegerile parlamentare din 6 decembrie.