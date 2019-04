Serban Nicolae: Presedintele nu da socoteala pentru actele guvernarii

Serban Nicolae google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, referitor la situatia Guvernului, care asteapta un raspuns de la Klaus Iohannis, ca, in mod normal, presedintele ar trebui sa ia act de decizia Executivului , iar noii membri ai cabinetului sa inceapa treaba intr-un timp cat mai scurt. Tudorel Toader da asigurari: Nu va fi niciun blocaj "In timpul mandatelor unor presedinti care s-au mentinut in limitele Constitutiei, ma refer la Ion Iliescu si Emil Constantinescu, toate aceste aberatii pseudo-constitutionale nu aveau loc. Acum s-a ajuns la tot felul de anomalii care se intampla de la Basescu si Iohannis incoace. Din punctul meu de vedere lucrurile sunt cat se poate de clare: asumarea guvernarii o are majo ...