Serban Nicolae, proiect legislativ privind sectiile de votare: Cum vrea sa voteze romanii din diaspora la alegeri

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul PSD Serban Nicolae a depus un proiect legislativ care prevede infiintarea de sectii noi de votare si instituirea de liste electorale permanente in diaspora, pentru evitatea aglomerarii la sectiile de vot. Propunerea legislativa initiata de senatorul PSD Serban Nicolae instituie reguli specifice exercitarii dreptului de vot pentru cetatenii romani care au domiciliul sau resedinta in strainatate si pentru angajatii reprezentantelor diplomatice si consulare ale Romaniei din strainatate, pentru a vota la referendumul national, pentru alegerea presedintelui Romaniei si a Parlamentului European. Serban Nicolae se opune consultarilor de la Cotroceni Astfel, „cetatenii mentionati voteaza pe liste permanente in sectiile o ...