Serbia: Incidente in cursul unei manifestatii in fata Parlamentului din Belgrad

Incidente violente au marcat vineri la Belgrad cea de-a patra seară de manifestaţii contra modului în care autorităţile sârbe gestionează pandemia, protestatarii aruncând cu pietre în direcţia forţelor de ordine care apărau intrarea în clădirea Parlamentul Serbiei, notează France Presse. Majoritatea celor câteva mii de manifestanţi au fost paşnici, dar unele grupuri, cele mai multe alcătuite din tineri frecvent purtând mască, au aruncat petarde, au intonat sloganuri naţionaliste sau cântece proclamând tutela sârbă asupra Kosovo. La mijlocul serii, ei au încercat să treacă peste barierele de securitate şi să urce înspre Parlament, au constatat fotoreporteri AFP aflaţi la faţa locului. Foto (c) Marko Djurica/REUTERS Forţele speciale s-au interpus atunci şi au devenit imediat ţinta bolovanilor, diverselor proiectile şi fumigenelor. Paşnici, cei mai mulţi manifestanţi au stat la distanţă de aceste incidente şi unii au contribuit la stingerea lor, interpunându-se şi reinstalând barierele de securitate. Acuzate de violenţe în primele două zile ale manifestaţiilor, forţele de ordine nu au replicat la proiectilele aruncate. Manifestaţiile de la Belgrad au început marţi seară, după anunţul preşedintelui Aleksandar Vucic de reintroducere a restricţiilor totale de circulaţie în weekend ca urmare a creşterii numărului de cazuri de contaminare cu coronavirusul de tip nou, Serbia înregistrând oficial 370 de morţi. Foto (c) Marko Djurica/REUTERS O parte a populaţiei acuză puterea că minimalizează intenţionat acest bilanţ, abandonează populaţia şi îi reproşează gestionarea incoerentă a crizei sanitare. Autorităţile sârbe au impus unele din cele mai drastice măsuri de izolare din Europa, înainte ca preşedintele Aleksandar Vucic să-şi proclame "victoria împotriva virusului" şi să relaxeze restricţiile. Aparent spontane, manifestaţiile se ţin fără să apară lideri. Protestatarii sunt uniţi mai ales de furia împotriva preşedintelui Vucic, cu un spectru politic foarte larg, de la stânga la extremă-dreapta. Manifestaţiile de joi seara au fost singurele desfăşurate fără violenţe, atât la Belgrad, cât şi în alte oraşe ale ţării. Foto (c) Marko Djurica/REUTERS Joi, guvernul sârb a anunţat oficial că a renunţat la planul său de a reimpune izolarea la domiciliu în weekend la Belgrad, înlocuite de alte restricţii: interzicerea adunărilor publice în spaţii închise şi deschise cu mai mult de zece persoane şi orare de lucru reduse pentru restaurante, baruri şi magazine. În cursul ultimelor 24 de ore, statul din Balcani a înregistrat 18 decese şi 386 noi contaminări cu COVID-19, a declarat prim-ministrul Ana Brnabic presei, acuzând o "creştere dramatică". "În ceea ce priveşte manifestaţiile, nu există un comportament mai iresponsabil în acest moment. Rezultatele manifestaţiilor le vom vedea în trei sau patru zile", a spus şefa guvernului, "implorându-i pe toţi cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile în vigoare".AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)