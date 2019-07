Serena, dupa victoria clara a Simonei: ”In fata unei jucatoare atat de uluitoare, iti scoti palaria”

Serena google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serena Williams a facut prima declaratie dupa ce a fost invinsa de Simona halep in finala de la Wimbledon Simona Halep “a jucat ca si cum si-ar fi iesit din minti”, a declarat Serena Williams pentru BBC. In fata unei jucatoare atat de uluitoare, iti scoti palaria si spui Bravo. Trebuie sa continui sa lupt” Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon, sambata, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams in finala cu 6-2, 6-2. Halep a obtinut al doilea sau titlu de Mare Slem din cariera dupa unul dintre cele mai bune meciuri din cariera, dupa o victorie in doar 55 de minute in fata fostului lider mondial. Simona Halep (27 ani), numarul sapte mondial, a pierdut un singur set in drumu ...