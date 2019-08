Serena William a invins-o pe Maria Sharapova si a intrat in turul 2 la US OPEN

Maria Sharapova si Serena Williams google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serena Williams (8 WTA) a invins-o pe Maria Sharapova (87 WTA), marti dimineata, scor 6-1, 6-1, si s-a calificat in turul 2 al turneului de Mare Slem de la US Open. In marele meci programat in turul 1 la US Open, pe "Arthur Ashe Stadium", Serena Williams nu a avut emotii in partida cu rivala Maria Sharapova si s-a impus categoric, scor 6-1, 6-1. Partida a durat 59 de minute. Pe ce loc a ajuns Simona Halep in Clasamentul WTA A fost victoria cu numarul 20 din cariera pentru sportiva din Statele Unite ale Americii impotriva rusoaicei. De partea cealalta, Sharapova ramane cu doar doua triumfuri in fata lui Williams. In turul secund de la US Open, Serena Willias o va infrunta ...