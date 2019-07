Serena Williams: Adversara mea a jucat incredibil! Simona Halep: Aici s-a nascut tenisul, sa castig acest turneu inseamna enorm

Simona Halep si Serena Williams google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Victoria Simonei Halep la Wimbledon a tinut prima pagina a publicatiilor din intreaga lume. Specialisti, sportivi si fani, toti au fost impresionati de triumful Simonei si de jocul impecabil al acesteia in fata Serenei Williams. In aceasta seara, Simona Halep va participa la balul organizat dupa incheierea turneului, iar maine se intoarce in Romania. Jocul agresiv al Simonei a surprins-o pe Serena Williams. A fost doar a doua infrangere intr-o finala jucata de americanca, in care a castigat doar 5 gameuri. Precedenta finala in care Serena jucase atat de slab s-a disputat acum aproape 15 ani. Fostul numar 1 mondial a recunoscut, dupa finala pierduta in mai putin de o ora, ca Simona a j ...