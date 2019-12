Serena Williams, antrenament insolit cu Mike Tyson - VIDEO

Jucătoarea de tenis Serena Williams a efectuat un antrenament insolit de box cu Mike Tyson, în Florida. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În filmuleţul apărut joi pe reţelele de socializare, Williams poate if văzută lovind energic un sac de box ţinut de Tyson. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); View this post on Instagram Hitting the bag with @serenawilliams at @bocaresort . She has some power #mouratogloupreseason A post shared by Mike Tyson (@miketyson) on Dec 18, 2019 at 5:01pm PST Şi Patrick Mouratoglou a postat imagini, însă cu Mike Tyson arătându-i Serenei Williams cum să lovească sacul. Hit the punching bag like you wanna hit that ball ! @miketyson @serenawilliams #mouratoglou #mouratogloupreseason #bocaresort pic.twitter.com/lxazd1oLrD — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) December 18, 2019 Williams se pregăteşte în această perioadă la Boca Raton. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.