Serena Williams reactie neasteptata dupa ce Simona Halep a invins-o la Wimbledon "Am discutat cu directorii turneelor"

Serena Williams vrea ca regulile sa fie schimbate, dupa ce Simona Halep a invins-o in finala de la Wimbledon. Jucatoarea americana vrea o regula noua. Dupa ce Simona Halep a invins-o pe Serena Williams, jucatoarea americana, in varsta de 37 de ani, sustine ca ar trebui ca si in tenisul feminin sa se joace cate cinci seturi. „Cred ca argumentul privind conditia fizica este nul. Noi dorim asta si suntem pregatite! Cred ca orice jucatoare e pregatita pentru trecerea la cinci seturi. Chiar am discutat asta cu directorii turneelor, dar mi-au spus clar: «Ne place actuala configuratie». Nu cred ca e un argument suficient de solid", a spus Serena Williams, pen ...