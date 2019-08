Serena Williams s-a retras de la Cincinnati. Vezi de ce

Serena Williams google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep scapa de cea mai grea adversara. Serena Williams s-a retras de la Cincinnati. Anuntul a fost facut in cursul serii de marti, 13 august, la doar cateva zile dupa ce a abandonat in finala competitiei de la Toronto. Aceasta a explicat ca inca sufera de dureri la spate. Cu toate ca a fost de doua ori castigatoare a turneului de la Cincinnati, Serena nu va mai juca la aceasta editie, chiar daca dupa antrenamentul efectuat marti dimineata inca spera sa poata ignora problemele de la spate. Serena a abandonat la Rogers Cup in finala cu Bianca Andreescu, dar spunea ca are momente in care durerile dispar complet si tocmai de aceea era convinsa ca are sanse sa intre pe teren. S-a aflat ora la ca ...