Serena Williams si Maria Sharapova se vor duela in primul tur al US OPEN

In urma tragerii la sorti pentru stabilirea meciurilor de pe tabloul principal de la US Open, Serena Williams (8 WTA, 37 de ani) si Maria Sharapova (87 WTA, 32 de ani), doua foste lidere in ierarhia WTA, se vor duela in primul tur al ultimului turneu de Mare Slem al anului. Cele doua sunt pe partea de tablou a numarului 2 mondial, australianca Ashleigh Barty, pe care se mai afla, printre altele, Karolina Pliskova din Cehia, locul 3 WTA, ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 WTA si americanca Madison Keys, locul 10 WTA. Ambele jucatoare sunt foste campioane la US Open. Maria Sharapova a castigat titlul la Flushing Meadows la editia din 2006, in timp ce Serena Williams are sase astfel d ...