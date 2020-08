Seri de teatru la Pontul Euxin: Ce spectacole pot viziona constantenii in aceasta saptamana

„Plata birului” și „(Cu)Cuie-n frunte”, joi și vineri, la „Seri de teatru la Pontul Euxin”

Cel de-al patrulea weekend cu „Seri de teatru la Pontul Euxin”, eveniment care se desfășoară în perioada 7 august-6 septembrie 2020, în zona Amfiteatru din Parcul Tăbăcărie, începe joi, 27 august, de la ora 21.00, cu o comedie românească cu puternic mesaj educativ, „Plata birului”, de Victor Ion Popa.Spectacolul, realizat de Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța, are regia semnată de Mirabela Moroșanu. „Plata birului” are un titlu care trimite la vremurile de altădată, dar care este actual, chiar dacă personajele principale poartă straie populare și se exprimă în dulcele grai al satului moldovenesc. Și numele lor sunt neaoșe: tanti Vasilica, Sultana, Marița. Comedia s-a jucat și în 2019, la prima ediția a „Serilor de teatru la Pontul Euxin” fiind foarte bine primită de public, motiv pentru care se regăsește și în programul celei de-a II-a ediții.Vineri, 28 august, de la ora 21.00, pe scena de la Amfiteatru vor reveni Radu Iacoban și Tudor Aaron Istodor, pe care publicul i-a mai văzut și pe 15 august în „Carpathian Garden”. „(Cu)Cuie-n frunte”, pe texte de Eric Bogosian, în traducerea lui Radu Iacoban este un „two men show” cu Iacoban si Tudor Aaron Istodor în distribuție. Spectacolul reprezintă o satiră dură la adresa societății actuale. „(Cu)Cuie-n Frunte” a primit premiul Best of 2009 pentru Teatru Alternativ și a fost selecționat la FNT 2010.În programul acestui weekend se mai află comediile „În parc” – sâmbătă, 29 august și „O noapte pe dos”, duminică, 30 august .Intrarea este liberă cu respectarea tuturor măsurilor privind prevenirea răspândirii COVID-19.Accesul în spațiul destinat publicului se realizează cu jumătate de oră înainte de începerea spectacolului, adică de la ora 20.30.Întâlniri sub genericul „Seri de teatru la Pontul Euxin” se desfășoară, în fiecare weekend, începând de la ora 21.00, în perioada 7 august-6 septembrie.Proiectul „Seri de teatru la Pontul Euxin”, ediția a II-a, este organizat de Oțeleanu Ioana Cătălina PFA și finanțat de Primăria Municipiului Constanța. Valoarea totală a proiectului este de 333.500 lei.„Seri de teatru la Pontul Euxin” este un proiect de interes general, finanțat din fonduri nerambursabile. Manager de proiect este prof. univ. dr. Daniela Vitcu.