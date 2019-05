Serialele „General Hospital” si „The Young and the Restless”, marii castigatori la Daytime Emmy 2019

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serialele „General Hospital” si „The Young and the Restless” sunt marii castigatori ai galei premiilor Daytime Emmy 2019, care a avut loc aseara in Pasadena (Los Angeles). Retelele ABC si CBS au primit cate cinci trofee. „General Hospital” (ABC) a fost recompensat cu cinci premii, urmat de „The Young and the Restless” (CBS), cu trei, si de emisiunea culinara „Valerie’s Home Cooking” (Food Network), cu doua. „The Young and the Restless” a fost desemnat cel mai bun serial, echipele de scenaristi si regizori ale serialului au fost, de asemenea, premiate, iar „General Hospital” s-a impus la categoriile pentru interpretare - cel mai bun ...