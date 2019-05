Serialele 'Obsesia Evei' si 'Succesiunea' si miniseria 'Patrick Melrose' sunt marile castigatoare ale galei BAFTA TV

Serialele „Obsesia Evei/ Killing Eve” şi „Succesiunea/ Succession” şi miniseria „Patrick Melrose” sunt marile câştigătoare ale galei BAFTA TV, care a avut loc duminică seară la Londra, potrivit news.ro.

„Killing Eve” (BBC America), cu Sandra Oh şi Jodie Comer în distribuţie, a primit trei trofee - „cel mai bun serial-dramă”, „cea mai bună actriţă în rol principal” (Comer) şi „cea mai bună actriţă în rol secundar” (Fiona Shaw).

La categoria „cea mai bună actriţă în rol principal” au fost nominalizate şi Sandra Oh („Killing Eve”), Ruth Wilson („Mrs. Wilson”) şi Keeley Hawes („Bodyguard”). Pentru Comer este primul trofeu BAFTA TV, după ce a mai fost nominalizată în urmă cu doi ani la aceeaşi categorie, pentru rolul din „Thirteen”.

Producţia HBO „Succession”, creată de Jesse Armstrong, s-a impus la categoria serial internaţional, devansând câştigătorul de anul trecut, „The Handmaid’s Tale”.

Cea mai bună miniserie a fost desemnată „Patrick Melrose”, cu Benedict Cumberbatch în rol principal, iar actorul a fost premiat pentru interpretare. A fost pentru a şaptea oară când Cumberbatch a fost nominalizat la BAFTA TV şi acesta este primul trofeu pe care l-a primit.

„Sunt foarte obişnuit să fiu domnişoara de onoare”, a glumit el şi a mulţumit scriitorului Edward St. Aubyn pentru „inteligenţă şi curaj”.

Ben Whishaw, care joacă alături de Hugh Grant în „Un scandal britanic/ A Very English Scandal”, a câştigat trofeul categoriei „cel mai bun actor în rol secundar”, acesta fiind al doilea premiu BAFTA TV al lui, după cel primit în 2013 pentru rolul principal din „The Hollow Crown: Richard II”. Regizorul Stephen Frears a fost cel care a primit trofeul în numele actorului, pentru că acesta din urmă se afla la New York, unde joacă pe Broadway în spectacolul „Norma Jean Baker of Troy”. Pentru interpretarea din „A Very English Scandal”, Whishaw a primit în ianuarie şi un Glob de Aur.

Producătoarea de televiziune Nicola Shindler a fost recompensată duminică seară cu un premiu BAFTA TV special, iar jurnalista Joan Bakewell, cu BAFTA Fellowship.

Realizatorul de televiziune şi actorul Graham Norton a fost, pentru a 11-a oară, gazda ceremoniei.

„Killing Eve” şi „A Very English Scandal” au primit cele mai multe nominalizări la premiile BAFTA TV şi TV Craft de anul acesta - 14, respectiv 12. Premiile BAFTA TV Craft au fost acordate pe 28 aprilie. „A Very English Scandal” a primit trei trofee, inclusiv pentru cel mai bun regizor (Stephen Frears), iar „Killing Eve” şi „Patrick Melrose” au primit câte două.